Simnan'da Güllaç pişirme

Simnan, İRNA- Tahran'ın doğusunda yer alan Simnan'da geleneksel ekmekler, bu şehrin hediyelik eşyaları arasında yer alıyor. Berat olarak da bilinen güllaç ekmeği ise Nevruz döneminde en bilinen ekmeklerden. Kameraman: Muhammerıza Muradbeyli