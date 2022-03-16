17 Mar 2022 03:24
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News Code: 84688309
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Simnan'da Güllaç pişirme

Simnan, İRNA- Tahran'ın doğusunda yer alan Simnan'da geleneksel ekmekler, bu şehrin hediyelik eşyaları arasında yer alıyor. Berat olarak da bilinen güllaç ekmeği ise Nevruz döneminde en bilinen ekmeklerden. Kameraman: Muhammerıza Muradbeyli

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