İlk Uluslararası Hekim Nizami Ödülü

Tahran, İRNA- Tahran'ın Vahdet Salonu'nda düzenlenen Nizami'yi anma töreninde ilk kez Uluslararası Hekim Nizami Ödülü sahiplerini buldu. Ödülü alanlar sanatın çeşitli dallarında emektarlardan oluştu. Kameraman: Meysem Alakamendan
İlgili haberler
-
Nizami Ödülü Kazananlarına UNESCO Yüksek Madalyası Verildi
Tahran, İRNA- İlk UNESCO Yüksek Ödülü, yedi edebi disiplinde Uluslararası Bilge Nizami Ödülü…
-
Ünlü İranlı şir Nizami Azadi Kulesi'ne yansıdı
Tahran, İRNA- Nizami Gencevi Anma Töreni, bu akşam Azadi Kulesi'ne yansıtıldı.
-
Aşkabat'ta Niazmi Gencevi şiirlerinin yer aldığı resim ve güzel hat sanatları sergisi düzenlendi
Tahran, İRNA- Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Türkmenlerin katılımıyla Niazmi Gencevi şiirlerini…
-
Nizami'yi Anma Töreni
Tahran, İRNA- Ünlü İranlı şair Nizami Gencevi'yi Anma Töreni, Kültür ve İslami İrşad Bakanı…
-
Nizami'yi anma törenleri Doğu Azerbaycan'da düzenlenecek
Tebriz, İRNA- Doğu Azerbaycan İslami İrşad ve Kültür Genel Müdürü Nazemi,bu ildeki Nizami'yi…
yorumunuz