Urmiye, İRNA- 40 Urmiyeli sanatçının 80 eserinin sergilendiği Urmiye Karakalem Resim Sergisi, Urmiye Kültür ve Sanat Kompleksinde düzenlendi. Kameraman: Taha Asgerhani
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