Fars'ta kış eğlenceleri

Şiraz, İRNA- Fars ilindeki Sepidan ilçesinin yükseklikleri bugünlerde kış sporlarını sevenlerin ilgi odağı haline gelmiştir. Kameraman: Rıza Kadiri
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