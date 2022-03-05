5 Mar 2022 23:15
Journalist ID: 2391
News Code: 84671549
0 Persons

Fars'ta kış eğlenceleri

Şiraz, İRNA- Fars ilindeki Sepidan ilçesinin yükseklikleri bugünlerde kış sporlarını sevenlerin ilgi odağı haline gelmiştir. Kameraman: Rıza Kadiri

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha