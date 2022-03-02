2 Mar 2022 20:45
Journalist ID: 1942
News Code: 84668814
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Huzistan ilinde Arpenah şelaleleri

Ahvaz, IRNA- Lali kentinde bulunan Arpenah şelaleleri bu ilin en önemli doğal güzelliklerindendir.

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