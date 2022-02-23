23 Şub 2022 15:57
Journalist ID: 2391
News Code: 84660760
0 Persons

Unutulmaya yüz tutumuş el sanatlarını canlandırmaya çalışan kadınlar

Bender Abbas, İRNA- Hürmüzgan ilindeki Sergez ilçesine bağlı Hacıabad'ın Ahmedi Köyü'nde yaşayan kadınlar, son yıllarda unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını korumaya çalışıyor. Fotoğrafçı: Meryem Al-i Mümin Dehkürdi

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha