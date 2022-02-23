Unutulmaya yüz tutumuş el sanatlarını canlandırmaya çalışan kadınlar

Bender Abbas, İRNA- Hürmüzgan ilindeki Sergez ilçesine bağlı Hacıabad'ın Ahmedi Köyü'nde yaşayan kadınlar, son yıllarda unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını korumaya çalışıyor. Fotoğrafçı: Meryem Al-i Mümin Dehkürdi
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