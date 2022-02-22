Cumhurbaşkan Reisi'nin Katar'da görüşmelerinden kareler

Tahran,İRNA- Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 21 Şubat Pazartesi günü 6.Doğal Gaz İhraç Eden Ülkeler Meclisi'nin (GECF) Zirvesine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.(Cumhurbaşkanlığı Kurumu Enformasyon Bürosundan Fotoğraflar)
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