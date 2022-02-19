20 Şub 2022 00:16
Journalist ID: 2391
News Code: 84655388
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Yetkililerden Tahran-Kuzey Otoyolu'na ziyaret

Tahran, İRNA- Müstazaflar Kurumu Başkanı Perviz Fettah ile Plan ve Bütçe Kurumu Başkanı Mesud Mirkazımi, Tahran-Kuzey Otoyolu'nun 2. bölgesinde incelemelerde bulundu. Fotoğrafçı: Nazenin Kazımi Neva

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