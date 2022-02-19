Yetkililerden Tahran-Kuzey Otoyolu'na ziyaret

Tahran, İRNA- Müstazaflar Kurumu Başkanı Perviz Fettah ile Plan ve Bütçe Kurumu Başkanı Mesud Mirkazımi, Tahran-Kuzey Otoyolu'nun 2. bölgesinde incelemelerde bulundu. Fotoğrafçı: Nazenin Kazımi Neva
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