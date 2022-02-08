8 Şubat 1979: İRNA arşiv fotoğrafları

Tahran,İRNA- İran İslam Devrimi'nin Zaferinden üç gün önce, 8 Şubat 1979'da çekilmiş en etkileyici ve duygusal fotoğraflardan bazılarını dikkatinize sunuyoruz. Bu gün, göstericiler Geçici Hükümet'e desteğin bir göstergesi olarak Azadi Meydanı'na doğru ilerlemeye başladılar. İRNA'nın İslam Devrimi'nin zaferinin 43. yıldönümüne adanmış arşiv fotoğrafları.

۱۹ بهمن ۱۳۵۷ - حمایت از دولت انقلاب ایرنا- مردم در پی دعوت گروه‌های مذهبی و سیاسی از نخستین ساعات روز برای اعلام همبستگی با نظریات امام‌خمینی (ره) رهبر انقلاب اسلامی و حمایت از دولت موقت به سمت میدان آزادی راهپیمایی می‌کنند. تصاویر، متعلق به مجموعه آرشیو خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران از روز ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ است.