6 Şub 2022 00:56
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News Code: 84639898
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Tahran'ın temiz havasında Milad Kulesi

Tahran, İRNA- Haftanın son günlerinde rüzgarın esmesi ile Tahran'ın havsı hava endeksinde temiz kategorisinde yer aldı. Kameraman: Ekber Tevekküli

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