1 Şubat 1979; İmam Humeyni'nin İran'a dönüşü, Fecr on günlerinin başlangıcından görüntüler

Tahran, İRNA- 1 Şubat 1979 günü İmam Humeyni'nin 14 yıllık sürgünden sonra İran'a döndüğü ve Tahran'da yaklaşık 3 milyon İranlı tarafından karşılandığı gündür. Bu gün, resmi takvimde İran'ın Fecr on günlerinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir.