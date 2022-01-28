Yezd’in Emir Çakmak tarihi eseri

Yezd, IRNA- Yezd kentinde bulunan tarihi Çakmak kompleksinin görüntüsü. Bu eser UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’nde yer almaktadır. İran'ın Yezd eyaletinin merkezi Yezd kentinde yer alan ve Timuriler devrine kadar uzanan "Emir Çakmak Meydanı" cami, medrise ve pazardan oluşan bir külliyedir. Emir Çakmak Meydanı ve Emir Çakmak Camii ile 12. yüzyıldan kalma 48 metre yüksekliğindeki iki minaresiyle İran’ın en yüksek minarelerine sahip Cuma Camii, Yezd’in İslami vurgusunu olusturan en önemli yapılardır.