25 Oca 2022 11:08
Journalist ID: 2394
News Code: 84625888
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Kermanşah’da kar manzaraları

Kermanşah, IRNA- İran’ın batısında ve Irak sınırında yer alan Kermanşah ili son günlerde yağan kar yağışı ile beyaza bürünmüştür.

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