Kermanşah’da kar manzaraları

Kermanşah, IRNA- İran’ın batısında ve Irak sınırında yer alan Kermanşah ili son günlerde yağan kar yağışı ile beyaza bürünmüştür.
İlgili haberler
-
Yasuc’da kar manzaraları
Yasuc, IRNA- İran’da tabiat kent olarak adlandırılan Yasuc’da yılın ilk karı güzel manzaralar…
-
Urumiye’den Kar Manzaraları
Urumiye, IRNA- İran’ın Kuzey Batı bölgelerine yağan kar, Batı Azerbaycan ilinin Urumiye kentini…
-
Bostanabad’da Kar Manzaraları
Tebriz, IRNA- Tebriz’in yakınında bulunan Bostanabad kentinde kış ayının son günlerinde yağan…
-
Reşt kentinde kar Manzaraları
Reşt, IRNA- Hazar Denizi Kıyısında yer alan Reşt kentinde kar farklı güzellikler sergilemektedir.
-
Erdebil Şorabil göletinde kar manzaraları
Erdebil, IRNA- Erdebil’de yağan kar sonrası Şorabil göleti etrafında karın yarattığı güzelliklerden…
-
Tebriz Elgölü Parkından kar manzaraları
Tebriz, IRNA- Tebiz’de bulunan tarihi Elgölü Parkı kar yağdığı zaman bir başka güzeldir.
-
Erdebil Şorabil Gölünde Kar Manzaraları
Erdebil, IRNA- Erdebil ilinde yağan kar Şorabil Gölü ve etrafındaki parkta güzel manzaralar…
yorumunuz