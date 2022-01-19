19 Oca 2022 14:25
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News Code: 84618995
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Cumhurbaşkanı Reisi'nin Moskova'ya girişinden görüntüler

Moskova, İRNA- Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, üst düzey bir siyasi ve ekonomik heyetin başında birkaç dakika önce Moskova'nın Vnukova Uluslararası Havalimanı'na giriş yaptığı sırada Rus yetkililer tarafından karşılandı.

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