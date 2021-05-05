Şiraz, İRNA- Akdeniz servisinin adı Şiraz ile bağlantılı olmuştur. Bu bağlantıyı Hafız ve Sadi'nin şiirlerinin yanı sıra Şiraz caddelerinde de görmek mümkün. 5 Mayıs Şiraz Günü nedeniyle fotoğraflar yayımlanmaktadır. Fotoğrafçı: Şivasadat Attaran