Paris'teki Louvre Müzesi'nde Pers tarihinin ihtişamı

İRNA- Korona salgını ve müzeleri şahsen ziyaret etmedeki sağlık kısıtlamaları nedeniyle, Paris'teki Louvre Müzesi ilk kez müzedeki tarihi eserlerin çevrim içi görüntülerini yayınladı. Bu koleksiyondaki görüntüler Ahameniş, Part,Sasani İmparatorluğu, Luristan bronzları, Elam dönemleri de dahil olmak üzere İslam öncesi İran'la ilgili bir seçkidir. Bu görüntülerden bazıları ilk kez sanal olarak yayınlandı ve İran'ın sanatı, tarihi ve medeniyetiyle ilgilenenler için yüksek bir araştırma değerine sahip.Bu eserlerin çoğu, Kaçar döneminde Fransız arkeologlar tarafından ytapılan kazılar sırasında eşde edilmiştir