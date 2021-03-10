Ormanla yaşama sanatı: ahşap sanatı

Gürgan, İRNA- Ahşap sanatı, ülkenin kuzey illerine özgü en önemli ve güzel el sanatlarından biridir. Ahşap sanatı veya Mazenderan dilinde "Çu Teraşi" kelimesi, ahşabı günlük ihtiyaçları karşılamak için tornalamak ve şekillendirmek anlamına gelir. Bu sanat, doğadan ilham alan desenlerle ahşap eserler yapmayı içerir. Ahşap sanatı ile yapılan ürünler arasında keçe (tahta kaşık), cule (tahta sürahiye benzer bir cihaz), tuzlu pirinç (büyük ve büyük kaseler), çule şekeri, ketra (köpürtücü), plaker, dune pac ( Çoğunlukla yemek pişirmede, yemek servisinde ve hemen hemen tüm pişirme faaliyetlerinde kullanılan pirinç) ve kelez (kepçe) bulunmaktadır. Fotoğrafçı: Rahile Hisari