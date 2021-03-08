8 Mar 2021 15:31
Journalist ID: 2394
News Code: 84257063
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Ağaç dikme günü

Tahran,İRNA-Tahran - IRNA - Barış ve dostluk ağacının dikilmesi töreni, Pazartesi günü Tahran'da yaşayan bazı büyükelçiler ve Tahran Belediye Başkanı Piruz Henaçi'nin katılımıyla Sanat Gölü bölgesinde gerçekleştirildi.Fotoğrafçı Merziye Süleymani

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