25 Şub 2021 21:32
Journalist ID: 1942
News Code: 84243476
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Çeğahor Göleti

Şehr-i Kord, IRNA- 3200 hektar alana sahip Çeğahor göleti 3830 metre Beraftab dağının yüksekliklerinde ve Beldaçi kentinin yakınında yer almaktadır. Gölet, göçmen kuşların uğrak yeri olduğundan dünyadaki uluslararası düzeydeki göletlerden biridir.

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