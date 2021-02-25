Şehr-i Kord, IRNA- 3200 hektar alana sahip Çeğahor göleti 3830 metre Beraftab dağının yüksekliklerinde ve Beldaçi kentinin yakınında yer almaktadır. Gölet, göçmen kuşların uğrak yeri olduğundan dünyadaki uluslararası düzeydeki göletlerden biridir.
Şehr-i Kord, IRNA- 3200 hektar alana sahip Çeğahor göleti 3830 metre Beraftab dağının yüksekliklerinde ve Beldaçi kentinin yakınında yer almaktadır. Gölet, göçmen kuşların uğrak yeri olduğundan dünyadaki uluslararası düzeydeki göletlerden biridir.
yorumunuz