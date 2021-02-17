Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, 18 Şubat 1978 Tebriz Ayaklanması'nın yıldönümü nedeniyle Doğu Azerbaycan halkına hitaben video konferans yöntemiyle bir konuşma yaptı. Fotoğraflar: İslam İnkılabı Rehberi Bilgilendirme Sitesi
Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, 18 Şubat 1978 Tebriz Ayaklanması'nın yıldönümü nedeniyle Doğu Azerbaycan halkına hitaben video konferans yöntemiyle bir konuşma yaptı. Fotoğraflar: İslam İnkılabı Rehberi Bilgilendirme Sitesi
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