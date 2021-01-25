25 Oca 2021 15:47
Journalist ID: 2394
News Code: 84198139
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İran Hatem sanatının merkezi: Şeyh Şaban Köyü

Şehrikürd, İRNA- Hatem sanatı, farklı renklerde ahşap, kemik, bakır ve tel dahil olmak üzere farklı hammaddeler kullanılarak oluşturulan normal çokgenlerin (beş, altı, yedi, sekiz veya 10 kenar) bir kombinasyonudur. Kameraman: Ahmed Riyahi Dehkürdi

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