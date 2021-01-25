İran Hatem sanatının merkezi: Şeyh Şaban Köyü

Şehrikürd, İRNA- Hatem sanatı, farklı renklerde ahşap, kemik, bakır ve tel dahil olmak üzere farklı hammaddeler kullanılarak oluşturulan normal çokgenlerin (beş, altı, yedi, sekiz veya 10 kenar) bir kombinasyonudur. Kameraman: Ahmed Riyahi Dehkürdi