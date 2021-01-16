Büyük Peygamber-15 Tatbikatı'nın son aşamasından görüntüler

İRNA- Devrim Muhafızları Ordusu'nun düzenlediği Büyük Peygamber-15 Tatbikatı'nın son aşaması, düşman gemilerine karşı stratejik uzun menzilli balistik füze operasyonlarının başarılı bir şekilde uygulanması ve 1800 kilometre uzaklıktaki temsili hedeflerin uzaktan imha edilmesiyle gerçekleştirildi. Tatbikatın bu aşamasına Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami, General Emir Ali Hacızade, Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı ve bir grup yüksek rütbeli askeri komutan katıldı.