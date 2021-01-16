Tahran Posta ve Telegraf Müzesi (İletişim Müzesi)

Tahran, İRNA- Posta ve Telgraf Müzesi veya İletişim Müzesi, İran Postane binasının eski yerinde bulunan Tahran ili müzelerinden biridir. Posta Müzesi'nin yeniden yapılandırılmış koleksiyonunda, posta ve baskı paketleri göndermek için en eski yazı gereçleri ve araçlarının örnekleri, ilk telefonlar (20 ve 30 merkezleriyle "Handley" olarak bilinir), Mors telgraflarından pullar ve diğer iletişim araçlarına ve güvercin mektubundan uydulara kadar gösterilmektedir. Bu bina 1928-1934 yılları arasında 500 bin Tümen maliyetle Sepah Caddesi üzerinde 15 bin metrekare alanda kurulmuştur. Bu müze, çeşitli salonlar ve odalar dahil olmak üzere iki kattan oluşan en eski ve en güzel hükümet binalarından birinde yer almaktadır. Fotoğrafçı: Asger Hamse