Zabul, İRNA- Afşar döneminde yüksek tepeler üzerine inşa edilen İslami dönemin en önemli kalelerinden biri sayılan Sekuhe Kalesi, Sistan ve Beluçistan ilinin kuzeyindeki Sekuhe köyünde yer almaktadır. Fotoğrafçı: Hamed Gulami Dovvom

قلعه سه کوهه