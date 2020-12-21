Çille Gecesi alışveriş pazarından kareler

Tahran, İRNA- Çille veya Yelda Gecesi olarak bilinen kışın ilk gecesi, İranlı ailelerin yılın en uzun gecesini geçirmek için bir araya geldiği en eski İran geleneklerinden biridir. Fotoğrafçı: Fatma Abedi, Müctaba Muhammedi, Taha Asgerhani, Rahile Hisari

Koroner hastalığı salgını nedeniyle bu yıl Çille gecesinin (yılın en uzun gecesi) halka açık kutlamalarının yapılmayacağı belirtilmelidir. İranlılar her yıl Çille gecesinde akrabalarıyla, özellikle ailenin büyükleriyle tanışmak gibi ritüeller düzenleyerek bu ritüeli kutlarlar. Bu yıl, korona kapsamında alınan sağlık kuralları gereği İranlılar Çille gecesini sanal ortamda kutlayacak.