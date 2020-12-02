Kiş, İRNA- Dün akşam İran'ın güneyinde Fars Körfezi'nde yer alan Kiş Adası'nda sahile vuran ikinci ölü balina bulundu. 14 metre uzunluğundaki sıcak kuşak balinası, son bir ayda Kiş Adası kıyılarına vuran ikinci balinadır. Kameraman: Hamed Tehemten
Kiş, İRNA- Dün akşam İran'ın güneyinde Fars Körfezi'nde yer alan Kiş Adası'nda sahile vuran ikinci ölü balina bulundu. 14 metre uzunluğundaki sıcak kuşak balinası, son bir ayda Kiş Adası kıyılarına vuran ikinci balinadır. Kameraman: Hamed Tehemten
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