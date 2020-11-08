Torge Sanat Grubu'nun sahne çalışmasından kareler

Bocnurd,İRNA - Torge Sanat Grubu, Kuzey Horasan'da halk oyunları alanında faaliyet gösteren sanat gruplarından biridir. Kuzey Horasan'da bir grup farklı İranlı etnik grubu, barış ve huzur içinde bir arada yaşamaktalar. Bu etniklerden biri de Kurmanç Kürtleridir. Torge Grubu, Kürt sanat gruplarının temsilcilerinden biri olup dünyadaki Kürt danslarından çok farklı olan Kurmanç Kuzey Horasan Kürt halk dansları ile her yıl farklı şehirlerde festival olarak düzenlenen diğer halk oyunları gruplarıyla yarışmaktadır. Bu dans, uzak geçmişte savaşlarda kullanılan ve dövüş sanatlarının bir birleşimidir. Gördüğünüz resimler, Torge Grubunun açık hava provalarının bir parçasından kesitlerdir. Bu grup 2011 yılında Guçan'da kuruldu. Fotoğrafçı: Ata Rençber