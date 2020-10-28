28 Eki 2020 14:06
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News Code: 84091307
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Gerdu Deresi'nde sonbahar bir başka güzel

Erak, İRNA- Başkent Tahran'ın güneybatısında yer alan Merkezi ilinin merkez ilçesi Erak'ın güneyinde yer alan 100 hektarlık Gerdu Deresi, elverişli hava koşulları, bakir doğa ve iyi ulaşım imkanları nedeniyle bölgede turistik açıdan öne çıkmaktdır. Farsça'da ceviz anlamına gelen gerdu adının bölgeye verilmesi, bu iklimde ceviz ağacının sıklığından kaynaklıdır. Surhe Dağı'nın yakınlığında yer alan Gerdu Deresi, 2006 yılında dönemin Bakanlar Kurulu'nca Örnek Turistik Bölge olarak seçildi. Kameraman: Ali Kerimi

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