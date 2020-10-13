13 Eki 2020 15:50
Journalist ID: 2394
News Code: 84074728
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İsfahan'daki Çaharbağ

İsfahan - İRNA - İsfahan'daki Çaharbağ'ın tarihi ve kültürel geçmişi, Safevi ve Abbasi olmak üzere iki bölüme ayrılır. Uzmanlara göre burası daha fazla dikkat ve bakıma ihtiyaç duyan güzel ve eşsiz manzaralara sahiptir. Fotoğrafçı: Zehra Bağban.

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