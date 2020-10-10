Hafız-ı Şirazi'nin Türbesi

Şiraz, İRNA- Hâfız-ı Şirâzî, gerçek adıyla Hace Şemseddin Muhammed 14. yüzyılda yaşamış İranlı şair. Şiraz'da doğmuştur. Doğumu için verilen tarihler 1317 ile 1326 arasında değişmektedir. Asıl adı Hace Şemseddin Muhammed'dir. Farsça'nın en büyük şairlerinden biri olduğu kabul edilir. Hafız, İran edebiyatını olduğu gibi Türk edebiyatını da etkilemiştir. Her yıl 12 Ekim günü İran'da Hafız-ı Şirazi Anma Etkinlikleri düzenlenir. Türbesi Fars dili ve edebiyatını sevenlerin uğrak noktasıdır. Kameraman: Rıza Kadiri