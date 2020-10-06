Karun'a bağlı Ülve köyünde kırmızı çay hasadından kareler

Ahvaz - İRNA - Huzistan ilinde yer alan Karun ilçesine bağlı Ülve köyünde Hamra adı ile bilinen kırmızı çay hasadı başladı. Karun şehrine 10 kilometre uzaklıktaki Ülve köyü, ekşi çay hasadının merkezlerinden biridir. Düşük sulama ve mahsul karlılığı, düşük sulu bitkilerin ekim modelini ve gelişimini değiştirmek için ekşi çay yetiştiriciliğinin faydalarıdır. Ekşi çay, diğer aromatik şifalı bitkilerden toprak ve suyun tuzlu olmasına daha dayanıklıdır ve kuru alanlarda az sulu bitkilerin gelişmesi için en uygun bitkidir. Tansiyon düşürmek ve kan kolesterolünü kontrol altına almak, karaciğer ve safra rahatsızlıklarını hafifletmek ve stresi azaltmaya yardımcı olmak bu bitkinin faydalarından bazılarıdır. Fotoğrafçı: Ali Muarrif