Alemdar Konser-Gösterisinden kareler

Tahran, İRNA- Alemdar Konser - Gösterisi Hüseyin Parsai'nin yönetmenliğinde, Berdiya Kiyars liderliğindeki Tahran Senfoni Orkestrası tarafından icra edilen ve Puriya Ahvas'ın seslendirdiği şarkılar ve Hadi Hicazifer'ın seslendirmesiyle Cumartesi akşamı Vahdet Salonu'nda gösterildi. Fotoğrafçı: Merziye Süleymani

کنسرت - نمایش «علمدار»

ایرنا - تهران - کنسرت - نمایش عاشورایی «علمدار» شامگاه شنبه به کارگردانی حسین پارسایی و با اجرا ارکستر سمفونیک تهران به رهبری بردیا کیارس و خوانندگی پوریا اخواص و دکلمه هادی حجازی فر در تالار وحدت به روی صحنه رفت.