Tahran, IRNA- İran Ordusunun Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri tarafından uygulanan Zülfikar 99 tatbikatı Hürmüz Boğazının Doğu Kıyıları, Mekran Sahilleri, Umman Deniz ve Hint Okyanusunun kuzeyinde iki milyon KM karelik bir alanda gerçekleşmektedir.