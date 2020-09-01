Karun Baraj Gölünde kafes balıkçılığından kareler

Şehrikürd,İRNA- Kafes balıkçılığı,en yaygın balıkçılık yöntemlerinden biridir. Son yıllarda faydalarından dolayı dünya ülkeleri tarafından değerlendirilmektedir. Bu yöntemde çevre koşullarına, bölgeye ve türe göre, Kafes ile su kaynağı arasında suyun serbestçe aktığı farklı şekil ve malzemelerde kafesler kullanılır. Kafes balıkçılığı, son yirmi yılda ülkenin kültür balıkçılığı geliştirme kapasitelerinden biri olarak kabul edildi. Çaharmahal ve Bahtiyari ülkede soğuk su balığı üretiminde birinci sırada yer aldı. Havuzlarda balık yetiştiriciliğinin yanı sıra Karun Baraj Gölünde Kafes balıkçılığıyı başladı ve yetkililere göre bu şekilde yılda 2 bin 100 ton balık üretiyor.Fotoğrafçı Ahmed Riyahi Dehkürdi