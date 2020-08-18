Persepolis su yollarında insan kemiklerinin bulunmasından kareler

Şiraz, İRNA- Persepolis (Taht-ı Cemşid) Dünya Kompleksi'nin 100 sutünlük avlusuna yarı bitmiş kapı kanallarını taramanın dördüncü sezonunda kaşifler tarafından 13 insan iskeleti ve 2 hayvan iskeletinin kalıntıları keşfedildi. Persepolis'te şimdiye kadar iki kilometresi taranmış üç kilometrelik yer altı kanalı var. Persepolis kanallarının Persepolis Dünya Miras Alanı tarafından Kültür Mirası ve Turizm Araştırma Enstitüsü Arkeolojik Araştırma Enstitüsü ve Şiraz Sanat Üniversitesi işbirliğiyle açılan dördüncü bölümü 26 Temmüz başladı ve bu yılın 9 Eylül'e kadar 45 gün sürecek. Ahameniş dönemine ait Persepolis'in tarihi anıtı, 1979 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) 114 numara ile tescil edilen dünya eserleri listesinde Fars eyaletinin tescilli dört eserinden biridir.Fotoğrafçı: Rıza Gaderi