Gilan'in Samamos aşiretlerinden kareler

Reşt, İRNA- Galış (çoban veya çiftçiye denir) Gilan ilinde yaşayan kavimlerden birisidir. Yaz aylarında hayvancılık için yeşil otlaklar bulmak için yaylalara, kışın ise aşağı havzaya (kışlak) göç ederler. Samamos, yaz aylarında Rudsar ilçesinin göçebelerinin bu büyük zirvenin eteklerindeki meralarda yaşadığı Gilan'ın en yüksek zirvesinin adıdır. Rudsar ilçesi, 4 bin 800 çiftçi ile yaklaşık 100 bin küçük ve büyükbaş hayvan üretmekte ve yılda yaklaşık 11 bin ton çiğ süt ve 2 bin 300 ton kırmızı et üretmektedir. Fotoğrafçı: Ebuzer Hamidi Cirende