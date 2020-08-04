İsfahan, İRNA- Oymacılık sanatı (veya parça yapımı), kumaş üzerine baskı veya desen yapma sanatıdır. Oymacılık sanatı kabartmalı tasarımlara sahip ahşap kalıplarla yapılır (kumaş yapımı) ve aslında oymacılık sanatının temel dayanağı (veya daha doğrusu kumaş yapmanın) kalıp yapımıdır ve genellikle kalıplama konusunda uzmanlaşmış, ayrı ayrı renkte ve dört renge kadar armut ve alıç gibi ağaçlarda yapılır. Oyma sanatçısı her biri bir rengi gösteren ahşap kalıpların yardımıyla kumaş üzerine farklı desenler yazdırır. Fotoğrafçı: Meryem Al-i Mümin