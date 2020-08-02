Küzekünan ilçeisnde seramik sanatından kareler

Tebriz, İRNA- Doğu Azerbaycan'da çömlek için uygun kaolin bileşikleri ile toprağın bolluğu, çanak çömlekleri Doğu Azerbaycan halkının yerli sanatı haline getirmiştir.Tebriz'e 75 km uzaklıktaki Küzekünan ilçesi, ilin ana seramik sanatı merkezlerinden birisidir. Fotoğrafçı: Kazım Yusifi
سفالگری در شهر کوزه کنان
ایرنا - تبریز - وفور خاک با ترکیبات کائولنی مناسب برای سفالگری در آذربایجان شرقی ،سفالگری را به هنر بومی مردم آذربایجان شرقی تبدیل کرده است. شهر کوزهکنان در فاصله ۷۵ کیلومتری تبریز از مراکز اصلی سفالگری استان محسوب می شود.
yorumunuz