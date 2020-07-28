Çarmahal Bahtiyari ilinde fide dikiminden kareler

Şehrikürd, İRNA- İran’ın Çarmahal Bahtiyari ilindeki Sebzkuh Nehri'nin (Karun Nehri kollarından) ilin Meşayih bölgesinden geçişi, eski zamanlardan beri Çendpa adı verilen pirinç türünün ekimine neden olmuştur. Pirinç ekim mevsimi boyunca tüm aile üyeleri tarlada çalışır. Tarla büyüklüğüne bağlı olarak bu bir hafta kadar sürebilir. Ekimden sonra sulama ve ayıklama ile diğer işler, hasat mevsimi olan yaz sonuna kadar devam eder. Ancak bu alanda bir maya fabrikasının inşasından ve fabrika suyunun nehre dökülmesinden bu yana birkaç yıl geçmektedir. Bölge sakinleri, pirinç ekimi mevsiminden sonra ciddi cilt problemlerinden (pürülan kabarcıklar) ve kaşıntıdan muzdarip olurlar. Bazen tedavileri gelecek yılın ekim mevsimine kadar sürer. Fotoğrafçı: Meryem Al-i Mümin