Erak, İRNA- Dünya'ya milyonlarca kilometre uzaktan seyrederek Güneş'e doğru yolculuğuna devam eden Neowise kuyruklu yıldızı, nefes kesici görüntüler sergilemeye devam ediyor. C/2020 F3 Neowise adlı kuyruklu yıldız, 21. yüzyıl boyunca güneşin yakınından geçerken çıplak gözle görebileceğimiz az sayıda gök cisminden biri. 23 Temmuz Neowise'ın Dünya'ya en çok yaklaşacağı gün. Ama o gün bile aslında Dünya'dan 103 milyon kilometre mesafede olacak. Gökyüzü fotoğrafçıları bu süre içinde dünyanın farklı coğrafyalarından Neowise görüntülerini geçmeye devam ediyor. Kameraman: Ali Kerimi