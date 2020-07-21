Kazvin, İRNA- Sakkızabad'daki arkeolojik kazılar sırasında bulunan 3 bin yıllık bir kadının mezarı ve iskeleti ile ABD’den ülkeye dönen Ahamenişlere ait 40 tablet parçası, kültür ve tarihle ilgilenen ziyaretçiler için Kazvin Müzesi'nde sergileniyor.