İsfahan, IRNA- Sefevi hanedanının sonunda yapımı tamamlanan İsfahan kentindeki Hekim camii, çok özel hat örneklerinin yanında mimarisi ile görenleri kendine hayran bırakmaktadır.
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İsfahan Hekim Camii
İsfahan, IRNA- Sefevi hanedanının sonunda yapımı tamamlanan İsfahan kentindeki Hekim camii,…
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Tahran ve Kabil, Genel İşbirliği Anlaşmasının nihaileşmesi için anlaştı
Tahran, IRNA- Kabil’de temaslarda bulunan İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı…
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Musevi: İran, Azerbaycan-Ermenistan arasında arabuluculuğa hazırdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’ın…
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Irakçi ve Abdullah Abdulla bölgesel koordinasyona vurgu yaptılar
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbad Irakçi, Afganistan…
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Tag Bostan’ın Sasaniler dönemine ait Sütün Başları Müzesi
Kermanşah, IRNA- İran’ın batı bölgesi ve Kermanşah ilinin önemli tarihi eserlerinden olan Tag…
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Ruhani, Tahran-Moskova ilişkilerinin tüm alanlarda gelişmesini istedi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Cumhurbaşkanı Veladimir…
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Erdebi’de köy turizmi
Erdebil, IRNA- Erdebil ilinin bazı köylerinde köy turizminin gelişmesi için turistik tesisler…
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El dokuma halı ihracatının bu seneki hedefi 150 milyon dolardır
Tahran, IRNA- İran Milli Halı Merkezi Başkanı Bayan Ferahnaz Rafe, el dokuma halı ihracatının…
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İranlı öğrenciler zihinsel hesaplama yarışmasında dereceye girdiler
Bocnurd, IRNA- Şirvan kentinden Dünya Zihinsel Hesaplama karşılaşmalarına katılan 4 İranlı…
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Rasvend sıra dağlarının Malga zirvesi
Erak, IRNA- Şazend kentinin kuzey batısında yer alan Rasvend sıra dağları 13 km uzunluk ve…
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