16 Tem 2020 22:41
Journalist ID: 1942
News Code: 83858358
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İsfahan Hekim Camii

İsfahan, IRNA- Sefevi hanedanının sonunda yapımı tamamlanan İsfahan kentindeki Hekim camii, çok özel hat örneklerinin yanında mimarisi ile görenleri kendine hayran bırakmaktadır.

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