16 Tem 2020 15:45
Journalist ID: 1942
News Code: 83858085
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Tag Bostan’ın Sasaniler dönemine ait Sütün Başları Müzesi

Kermanşah, IRNA- İran’ın batı bölgesi ve Kermanşah ilinin önemli tarihi eserlerinden olan Tag Bostan’ın Sasaniler dönemine ait sütün başlarının sergilendiği müze bugün faaliyete başladı.

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