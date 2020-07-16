16 Tem 2020 15:25
Journalist ID: 1942
News Code: 83858061
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Erdebi’de köy turizmi

Erdebil, IRNA- Erdebil ilinin bazı köylerinde köy turizminin gelişmesi için turistik tesisler faaliyete başlamıştır. Görüntülerde Halhal köyünde turistlerin konaklayacakları alanlar görülmektedir.

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