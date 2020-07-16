Erak, IRNA- Şazend kentinin kuzey batısında yer alan Rasvend sıra dağları 13 km uzunluk ve 5 km ene sahiptir. Bu sıra dağların en yüksek zirvesi Malga zirvesidir.
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Tag Bostan’ın Sasaniler dönemine ait Sütün Başları Müzesi
Kermanşah, IRNA- İran’ın batı bölgesi ve Kermanşah ilinin önemli tarihi eserlerinden olan Tag…
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Ruhani, Tahran-Moskova ilişkilerinin tüm alanlarda gelişmesini istedi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Cumhurbaşkanı Veladimir…
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Erdebi’de köy turizmi
Erdebil, IRNA- Erdebil ilinin bazı köylerinde köy turizminin gelişmesi için turistik tesisler…
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El dokuma halı ihracatının bu seneki hedefi 150 milyon dolardır
Tahran, IRNA- İran Milli Halı Merkezi Başkanı Bayan Ferahnaz Rafe, el dokuma halı ihracatının…
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İranlı öğrenciler zihinsel hesaplama yarışmasında dereceye girdiler
Bocnurd, IRNA- Şirvan kentinden Dünya Zihinsel Hesaplama karşılaşmalarına katılan 4 İranlı…
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Rasvend sıra dağlarının Malga zirvesi
Erak, IRNA- Şazend kentinin kuzey batısında yer alan Rasvend sıra dağları 13 km uzunluk ve…
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İran Milli Futbol Takımı dünya 33.'lüğü ve Asya ikinciliğini korudu
Tahran, İRNA- İran Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonu (FİFA) tarfından açıklanan…
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Ruhani: Su arıtma tesisleri devrim öncesine göre 6 misli artmıştır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devrimin zaferinde İran’daki…
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Musevi: Komşu ülkelerle ekonomik ilişkiler gelişecektir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, komşu…
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İran- Afganistan ikili ilişkilerin gelişmesi için istişarelerde bulundu
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, dün Afganistan’a yaptığı…
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