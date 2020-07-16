16 Tem 2020 14:55
Journalist ID: 1942
News Code: 83858027
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Rasvend sıra dağlarının Malga zirvesi

Erak, IRNA- Şazend kentinin kuzey batısında yer alan Rasvend sıra dağları 13 km uzunluk ve 5 km ene sahiptir. Bu sıra dağların en yüksek zirvesi Malga zirvesidir.

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