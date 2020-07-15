Üskü'de ipek böcekçiliği

Tebriz, İRNA- İpek böcekçiliği, ipek üretimi için ipek böceği yetiştirilmesidir. İpek ilk olarak Cilalı Taş Devri'nde Çin'de üretilmiş olup günümüzde Çin ve Hindistan iki en büyük üreticidir ve dünyadaki yıllık üretiminin %60'tan fazlasını gerçekleştirmektedir. Doğu Azerbaycan ilindeki Üskü ilçesinde 600 yıllık sanayi dut ağaından elde edilen ipek böcekçiliğinin tüm aşamaları komple yapılmaktadır. Fotoğrafçı: Meryem Yusifi
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