15 Tem 2020 12:52
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News Code: 83856594
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Üskü'de ipek böcekçiliği

Tebriz, İRNA- İpek böcekçiliği, ipek üretimi için ipek böceği yetiştirilmesidir. İpek ilk olarak Cilalı Taş Devri'nde Çin'de üretilmiş olup günümüzde Çin ve Hindistan iki en büyük üreticidir ve dünyadaki yıllık üretiminin %60'tan fazlasını gerçekleştirmektedir. Doğu Azerbaycan ilindeki Üskü ilçesinde 600 yıllık sanayi dut ağaından elde edilen ipek böcekçiliğinin tüm aşamaları komple yapılmaktadır. Fotoğrafçı: Meryem Yusifi

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