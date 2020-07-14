Tahran, IRNA- 700 yıllık tarihi geçmişe sahip Veramin Camii, mimari tarzının en güzide örneklerinden biridir.
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İran’ın Belçika Büyükelçisi: Amerika, KOEP’in uygulanmamasından sorumludur
Tahran, IRNA- İran’ın Belçika Büyükelçisi Hüseyin Dehgani, Amerika’nın Kapsamlı Ortak Eylem…
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General Hatemi: Ambargolar, İran’ın savunma ilerlemesini etkilememiştir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Emir Hatemi, İran’ı Devrimin zaferinden…
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Zarif: Bloke edilmiş paralarımızın geri getirilmesi için tüm yöntemleri kullanacağız
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Ceva Zarif, yurt dışına bloke…
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Veramin’in 700 yıllık camii
Tahran, IRNA- 700 yıllık tarihi geçmişe sahip Veramin Camii, mimari tarzının en güzide örneklerinden…
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Vaizi: İran’ın bölgesel stratejisi ülkelerin toprak bütünlüğünün korunması yönündedir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi Müdürü Mahmud Vaizi, Azerbaycan…
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Musevi: Ayasofya'nın ibadete açılmasından mutluluk duyduk
Ankara, IRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Ayasofya'nın ibadete açılması…
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Zarif: Amerika’nın kanunlar ve diplomasiyi aşağılaması dünya güvenliğini tehdit etmekte
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, kanunlar ve diplomasinin…
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Kutsal Serkis Kilisesi dezenfekte edildi
Tahran, IRNA- Tahran’da yaşayan Ermeni vatandaşların en önemli ibadet yerlerinden olan Kutsal…
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Rabii: Amerika, KOEP’ten ayrılarak kendinni dünyada rüsva etti
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Ali Rabii, Amerika’nın Kapsamlı Ortak…
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Zarif: Yemen'in Koalisyon tarafından acımasızca kuşatılmasının devam etmesi kabul edilemez
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri…
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