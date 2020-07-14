14 Tem 2020 22:36
Journalist ID: 1942
News Code: 83855952
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Veramin’in 700 yıllık camii

Tahran, IRNA- 700 yıllık tarihi geçmişe sahip Veramin Camii, mimari tarzının en güzide örneklerinden biridir.

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