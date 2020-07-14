14 Tem 2020 21:01
Journalist ID: 1942
News Code: 83855897
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Kutsal Serkis Kilisesi dezenfekte edildi

Tahran, IRNA- Tahran’da yaşayan Ermeni vatandaşların en önemli ibadet yerlerinden olan Kutsal Serkis kilisesi koronavirüs ile mücadele çerçevesinde dezenfekt edildi.

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