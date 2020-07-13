İlam, İRNA- İlam İlinin kuzeyinde yer alan Maneşt Tepeleri'nin güney yamacında yoğun meşe ormanları arasında bulunan Safevi döneminden kalma İsmail Han Kalesi, 2011 yılında İran Ulusal Anıtlar Listesi'ne tescil edildi. Adı yapımcısı İsmail Han'dan alınan kalenin konumu ve kuleleri dikkate alındığında bu yapının bir savunma kulesi ve tahkimatı olduğu açıktır.
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İlam İsmail Han Kalesi'nden kareler
İlam, İRNA- İlam İlinin kuzeyinde yer alan Maneşt Tepeleri'nin güney yamacında yoğun meşe ormanları…
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