13 Tem 2020 14:59
Journalist ID: 2394
News Code: 83854171
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Homa Havayolları'na ait uçaklarda yapılan dezenfekte işlemlerinden kareler

Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Havayolları (HOMA)'ya bağlı uçaklarda her gün Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) standartlarına göre dezenfekte işlemleri gerçekleşmektedir. Fotoğrafçı: İhsan Nadirpur

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