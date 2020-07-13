Homa Havayolları'na ait uçaklarda yapılan dezenfekte işlemlerinden kareler

Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Havayolları (HOMA)'ya bağlı uçaklarda her gün Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) standartlarına göre dezenfekte işlemleri gerçekleşmektedir. Fotoğrafçı: İhsan Nadirpur
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